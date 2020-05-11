هجوم مسلح يستهدف نفط البصرة

2020/05/11 | 00:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط البصرة العراقية عن تعرض كوادرها لهجومين مسلحين في حقل الفيحاء الحدودي، من دون ان يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

واعتبر بيان للشركة ورد لشفق نيوز أن الهجمات تعكس "حالة الضعف في إجراءات مسك الأرض من قبل قوات الحدود، الأمر الذي استدعى إعلام قيادة عمليات البصرة لمعالجة الحادث ومراجعة الخطة الأمنية".

وذكرت شركة النفط المملوكة للدولة العراقية ان الحادث الأول جرى بسلاح كلاشينكوف واستهدف عجلة تابعة للشركة، فيما استهدف الحادث الثاني مركبة ثقيلة تعود لأحد المقاولين العاملين في الحقل.

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