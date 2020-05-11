حركة البشائر: منهجنا رفض استغلال التظاهرات وتسييسها

2020/05/11 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت حركة البشائر الشبابية، وقوفها خلف التظاهرات التي انطلقت امس الاحد، مؤكدة ان منهجها رفض استغلال التظاهرات وتسييسها.

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