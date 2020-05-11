بالفيديو .. وزير الداخلية: شراء المناصب في الوزارة انتهى وسأقطع يد من يفعل ذلك

2020/05/11 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، أن شراء المناصب في الوزارة انتهى، فيما حذر من يفعل ذلك ب...





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