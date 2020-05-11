لماذا رفض علي عدنان نادي روما؟.. اللاعب يجيب

2020/05/11 | 01:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدافع المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، سبب رفضه عرض نادي روما الإيطالي.وقال عدنان في بث مباشر على “انستغرام” انه “خلال تواجدي في تركيا مع نادي ريزا سبور، تلقيت عرضاً رسمياً من نادي روما الايطالي”.واضاف “في ذات التوقيت (ايار 2015) تلقيت عرضاً من اودينيزي ايضاً، حينها اخترت الانضمام الى اودينيزي لان […]

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