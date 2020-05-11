آخر مستجدات كورونا حول العالم

2020/05/11 | 01:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يلي آخر مستجدات جائحة كورونا المعلنة حول العالم: وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 31855 فرنسا: تسجيل أدنى حصيلة للوفيات في يوم واحد منذ تطبيق إجراءات العزل حيث بلغت 76 حالة.كندا: تسجيل 1216 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 100 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في […]

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