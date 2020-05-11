رئيس ليون يكشف “الموعد المؤكد” لعودة دوري الأبطال

2020/05/11 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بشكل جدي، للتوصل إلى موعد مناسب لاستئناف دوري أبطال أوروبا، بينما يشير رئيس أحد الأندية المنافسة إلى أن موعدا محددا قد تم اختياره لاستكمال البطولة الأكبر في أوروبا.وقال رئيس ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس، الذي تربطه علاقة قوية بالمسؤولين في الويفا، إن فريقه سيخوض مباراة الإياب من دور […]

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