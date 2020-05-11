إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في ألمانيا فور تخفيف قيود العزل

2020/05/11 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات معهد “روبرت كوخ للأمراض المعدية”، أن معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا ارتفع مجددا إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.وأعرب المعهد عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشددا على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.وخلال […]

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