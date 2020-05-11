"صالح العراقي" يبلغ رئيس الوزراء رسالة من مقتدى الصدر: قوي قلبك

2020/05/11 | 01:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مهلة 100 يوم لرئيس الحكومة المؤقتة مصطفى الكاظمي لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من حكومته.

منح الصدر رئيس الوزراء الذي وصف بـ"المدني" مهلة 100 يوم لإنجاز مسؤوليات حكومته

ونشر حساب "صالح محمد العراقي"، في ساعة مبكرة من فجر الإثنين 11 آيار/مايو، نص محادثة قال إنها جرت بينه وبين الصدر.

وقال العراقي، "قلت لسماحته: أنهم يقولون: إن سماحتكم منحت مهلة 100 يوم للإسلاميين فيما سبق..



واليوم لم تعطها لرئيس مجلس الوزراء (المدني)".

وأضاف، "فأجاب فورًا: بل إني عازم على الـ 100 يوم كمهلة..



مع إني أجده جادًا في عمله وأرجو منه قوة القلب حبًّا بالوطن".

وتابع، "فقلت: أبلغ ذلك؟ فقال: نعم أبلغوا ذلك عنّي".

وبعد مرور أيام قليلة فقط من منح الثقة للكاظمي، بدأت محافظات عدة، السبت 10 آيار/مايو، جولة جديدة من الاحتجاجات بهدف الضغط من أجل تحقيق مطالب تظاهرات تشرين.

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