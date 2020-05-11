أنباء عن مقتل وإصابة عشرات جنود البحرية الإيرانية بإطلاق صاروخ

2020/05/11 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إن الحكومة ستفرض الحجر الصحي على محافظة عبادان الغنية بالنفط، قرب الحدود الجنوبية لإيران مع العراق، مع إغلاق جميع الطرق الرئيسية في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ.

ونقلت تسنيم عن مكتب الشؤون العامة في المحافظة قوله إن "جميع البنوك والمكاتب والشركات في محافظة عبادان التي تضم أقدم مصفاة نفط في الشرق الأوسط والقلب التقليدي لصناعة الطاقة في إيران ستغلق".

وقال نائب محافظ عبادان سيد زينل موسوي "نطلب من جميع سكان عبدان تجنب السفر غير الضروري والقدوم والذهاب إلى المدينة، بالبقاء في المنزل للمساعدة في قطع السلسلة ونشر المرض".

وأضاف موسوي أن "عمليات الاختبار والفحص سوف تتضاعف".

وأبلغت إيران عن زيادة في العدد اليومي لحالات Covid-19 الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد شهر من قرار المسؤولين تخفيف بعض القيود على الشركات والنشاط العام.

وحتى الآن، سجل 107 ألف إصابة وأكثر من 6650 وفاة، وفقا للأرقام الرسمية.

ولا توجد إحصائية عن الإصابات في عبادان، لأن السلطات الإيرانية توقفت عن نشر أرقام الإصابة في الأقاليم المختلفة، لمنع الناس من السفر إلى المناطق التي تشهد إصابات أقل.

وبدأت الحكومة بتخفيف الضوابط التي وضعت لاحتواء الفيروس خارج طهران في 11 أبريل، معتبرة أن الاقتصاد بحاجة إلى استئناف الأنشطة الأساسية الضرورية.

وسمحت للأعمال التجارية الصغيرة في العاصمة بإعادة فتح أبوابها بعد أسبوع على ذلك، قبل أن تسمح لمراكز التسوق باستقبال الزبائن في 21 أبريل والحلاقين بعدها بيوم.

وسجلت إيران في الثاني من مايو 802 إصابة في أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ مطلع مارس.

غير أن هذا الرقم اليومي الخطير عاد إلى الارتفاع متجاوزا 1500 إصابة، السبت.

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