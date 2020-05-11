انهيار سما المصري في المحكمة

2020/05/11 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت محكمة الجنايات في مقرها بالمحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس ثانية جلسات محاكمة الفنانة الاستعراضية سما المصري، بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تحض على الرذيلة.وأكدت مصادر أمنية بحسب مجلة “لها”، أنه أثناء نقل المتهمة من محبسها، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، للمثول في ثاني جلسات محاكمتها على ذمة قضية التحريض على الفسق والفجور، دخلت […]

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