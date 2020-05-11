2020/05/11 | 02:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعب تامر حسني أبطال المسلسل السوري “مقابلة مع السيد آدم”، حين علق على أحد المشاهد الذي ورد اسمه فيه.ففي مشهد لاجتماع الأسرة لتناول الطعام، تقول فتاة لأبيها: “في واحدة على الباب بتحكي مثل تامر حسني”، ليرد الأب: “شو عازمين..تامر حسني”.وعلق تامر على المشهد الذي نشره عبر خاصية الستوريز على “إنستغرام” قائلاً: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق تامر حسني على مسلسل سوري يثير ضجة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق تامر حسني على مسلسل سوري يثير ضجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).