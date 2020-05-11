تركيا ترفع حظر التجول عن 24 ولاية

2020/05/11 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التركية مساء الأحد، رفع حظر التجول المفروض منذ يومين على 24 ولاية تركية ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.ورفعت وزارة الداخلية التركية الحظر عن كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول وعن مدن وولايات البلاد اعتبارا من الليلة، مشيرة إلى رفع تدابير الحجر عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 […]

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