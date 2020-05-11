نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة

2020/05/11 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الممثلة المصرية نيللي كريم إعجاب جمهورها، بعدما أدت دور سيدة خليجية لأول مرة في حياتها.وظهرت نيللي في حلقة أمس من مسلسلها “ب100 وش” وهي مُتنكرة في دور شيخة خليجية تذهب إلى محلات الصاغة لشراء المجوهرات.وأشاد الجمهور بأداء نيللي، خاصة أنها لم تُبالغ في مظهرها كما فعلت إيمي سمير غانم التي قدّمت […]

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