2020/05/11 | 02:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض سفينة حربية إيرانية لقصف بالخطأ ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض سفينة حربية إيرانية لقصف بالخطأ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).