2020/05/11 | 02:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر للمربد: شهيد و 5 مصابين حصيلة أحداث تظاهرة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 02:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر للمربد: شهيد و 5 مصابين حصيلة أحداث تظاهرة البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر للمربد: شهيد و 5 مصابين حصيلة أحداث تظاهرة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).