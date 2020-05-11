بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث قد لا تعود إلى مهامها العامة لـ

2020/05/11 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لصحيفة الصن البريطانية بأن الملكة إليزابيث قد لا تقوم بواجباتها الملكية العامة لـ"سنوات" خشية تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وإذا ما تم هذا بالفعل فسيكون أطول غياب لها طوال عمرها الملكي البالغ 68 عاما.

ولحمياتها من الفيروس القاتل، ستبقى الملكة (94 عاما) قابعة في قلعة وندسور مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما)، حتى بعد الصيف، على أحسن تقدير.

وحسب التقرير، فإن مهام الملكة سوف تقتصر على خطابات مصورة، فيما تطلع على مستجدات شؤون الدولة من البرلمان عبر صناديقها الحمراء، ومكالمة أسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقد تم بالفعل إلغاء مشاركة الملكة إليزابيث في عدد من المناسبات العامة والرسمية، بما في ذلك عرض تشيلسي للزهور.

لكن ما سيحزنها أكثر ربما عدم قدرتها على المشاركة في حفل زفاف حفيدتها الأميرة بياتريس، حسب تقرير الصن.

ويخشى كاتب السيرة الملكي أندرو مورتون من احتمال عدم السماح للملكة بالعودة إلى مهامها العامة العادية أبدا، وقال "إنه لأمر محزن للغاية ولكن لا يمكنني أن أرى كيف يمكن للملكة أن تستأنف عملها المعتاد.



إن فيروس كوفيد-19 لن يختفي قريبا وسيبقى معنا لأشهر إن لم يكن لسنوات".

ورجح مورتون أن يرى البريطانيون الملكة عبر التلفاز.

يشار إلى أن ولي العهد الأمير تشارلز (أكثر من 70 عاما)، أصبح أيضا قليل الظهور رغم إصابته بالفيروس سابقا.

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