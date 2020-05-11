2020/05/11 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع للرأي أن أغلب العراقيين لا يثقون بالأرقام التي تنشرها حكومة بلادهم بشأن الإصابات بفيروس كورونا، وبين الاستطلاع أن أكثر من نصف المشاركين فيه فقدوا أعمالهم بسبب انتشار الفيروس، فيما أكد آخرون ازدياد حبهم لشركاء حياتهم.

وقال 15 بالمئة من المشاركين إن حياتهم الأسرية تعرضت لمشاكل قوية خلال فترة حظر التجوال، فيما قال 59 بالمئة من المشاركين إن حبهم لشريك حياتهم سواء كان الزوج أو الزوجة قد ازداد خلال فترة الإغلاق.

وبين الاستطلاع، الذي أجراه معهد صحافة الحرب والسلام في العراق، أن 75 بالمئة من العراقيين التزموا بإجراءات حظر التجول، لكن 67 بالمئة لا يزالون يتبعون عادات التحية مثل "المصافحة والتقبيل" مع الأصدقاء والأقارب.

وقال 65 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يثقون بالأرقام الحكومية، لكن 74 بالمئة من المشاركين قالوا إنهم يؤيدون إجراءات الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب الاستطلاع، فإن 52 في المئة من المشاركين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما قال 73 في المئة من المشاركين إن وضعهم الاقتصادي قد تأثر سلباً بسبب الجائحة.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع الإقبال على المنتجات المحلية العراقية خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لـ87 بالمئة من المشاركين، فإن "التعليم عبر الإنترنت غير فعال"، كما لم يستغل 67 بالمئة من المشاركين وقتهم الإضافي لتعلم أي أشياء جديدة، فيما قال 40 بالمئة إن وزنهم ازداد بسبب المكوث في المنزل.

ويعتقد 38 بالمئة من العراقيين المشاركين في الاستطلاع أن فيروس كورونا مسألة "مفبركة سياسيا"، لكن 68 بالمئة من المشاركين "لا يقبلون بحجر المصابين" في أماكن قريبة منهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: كورونا يرفع معدلات الحب والبطالة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع: كورونا يرفع معدلات الحب والبطالة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).