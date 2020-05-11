لاعب كرة قدم يقتل ابنه بسبب كورونا

2020/05/11 | 03:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية أن لاعبا لكرة القدم في نادي Yildirimspor التركي للهواة جوهر توكتاش، أقدم على قتل ابنه البالغ 5 سنوات والذي كان مشتبها في إصابته بفيروس كورونا.وذكرت وسائل إعلام تركية أن اللاعب البالغ 33 عاما توجه إلى مقر الشرطة للإدلاء باعترافاته عقب مرور 11 يوما على دفن ابنه.وأمرت الشرطة التركية باستخراج […]

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