نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور

2020/05/11 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب قيل أنه ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو ما صدم المُتابعين الذين اعتقدوا أن أبو هشيمة لم يُنجب سابقاً.ويظهر الشاب الذي يُدعى عُمر بالفيديو خلال لقاء له من إحدى المباريات، ويتضح أنه يلعب للنادي الأهلي وهو من مواليد 2000، أي أنه يبلغ من العمر 20 […]

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