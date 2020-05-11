2020/05/11 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأن مساعد إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا.وذكرت شبكة “سي أن أن” أن المساعد الشخصي لإيفانكا أصيب بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه أيا من الأعراض.وأوضحت أن المساعد -دون أن تذكر اسمه- يعمل منذ شهرين بعيدا عن إيفانكا.والجمعة، جاءت نتائج الفحوص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مساعد إيفانكا بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مساعد إيفانكا بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).