زلزال قوي يضرب سواحل اليابان الشرقية

2020/05/11 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة سواحل اليابان الشرقية.

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