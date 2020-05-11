رغم المخاطر.. فرنسا ترفع إجراءات الحظر المفروض بسبب كورونا

2020/05/11 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت الحكومة الفرنسية، صباح الاثنين، بتوقيت باريس، ستين يوما من الحجر الصحي الإلزامي وسمحت للمواطنين بالتنقل والحركة، على الرغم من مخاطر عودة تفشي فيروس كورونا، فيما قامت بفرض ارتداء الكمامات واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسيتعرض من يخالف هذه التعليمات إلى غرامة، كما أن من يتنقلون باستخدام وسائل النقل العام خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية في منطقة باريس، سيكون عليهم إظهار وثيقة تأييد من أصحاب أعمالهم.

كما تقرر أن تعيد 85 % من المدارس افتتاح أبوابها يوم الثلاثاء.

وهناك أكثر من 12 مليون عاطل عن العمل في فرنسا، فيما تواجه البلاد أسوأ حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وستبقى قطاعات المطاعم والمقاهي، التي تأثرت بشدة، مغلقة في الوقت الحالي.

وحتى الآن، تأكدت إصابة نحو 177 ألف شخص في فرنسا بالفيروس، فيما توفي أكثر من 26 ألفا جراء الإصابة.

وأصاب وباء كوفيد- 19 حول العالم، أربعة ملايين شخص خلال أربعة أشهر، وتسبب بوفاة أكثر من 277 ألفاً، منذ ظهوره أواخر ديسمبر في وسط الصين، بحسب تعداد عالمي أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية مساء السبت.

وسمح التراجع في الإصابات والوفيات، الذي سجل على مدى الأسابيع الماضية، في إطلاق عملية رفع للقيود الاثنين، ولا سيما في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بعد الثمن الاقتصادي الكبير الذي دفعته الدول الأوروبية.

وسيكون رفع القيود تدريجياً ومتفاوتاً بحسب المناطق، ففي فرنسا، سيجري رفع عدد أكبر من القيود في المناطق المصنفة "خضراء".



أما المناطق "الحمراء" أي الأكثر خطراً، فسيكون رفع القيود فيها محدوداً أكثر.

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