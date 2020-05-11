بعد تخفيف القيود.. المانيا تسجل ارتفاعاً بإصابات «كورونا»

2020/05/11 | 05:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيصرح معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في تقريره اليومي بأن عدد من ينقل إليهم كل مريض العدوى، والمعروف بمعدل نشر العدوى، ارتفع إلى 1.1.وتعد نسبة ما فوق واحد مؤشرا مقلقا على تزايد الإصابات، ويعتبر الخبراء هذا المقياس أساسيا للسيطرة على الوباء وضمان عدم تعرض النظام الصحي للإنهيار.وكانت ألمانيا قد قررت فتح الاقتصاد مجددا عقب ضغوط قوية مارستها الولايات الألمانية على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحكومة الاتحادية لعودة الحياة الاجتماعية.وأعلنت ميركل يوم الأربعاء الماضي إجراءات تشمل فتح مزيد من المتاجر وعودة الدراسة تدريجيا.بيد أنها في الوقت ذاته أقرت آلية تسمح بإعادة فرض القيود إذا زادت حالات الإصابة عن خمسين لكل 100 ألف شخص.وعلى صعيد موازي، خففت ألمانيا من القواعد الصارمة المفروضة على حدودها في إطار مكافحة الجائحة العالمية، وذلك لتمكين الراغبين في الاحتفال مع عائلاتهم بعيد الأم الذي يوافق العاشر من أيار/مايو من كل عام.وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد قررت الشرطة الاتحادية قبول زيارة الوالدة اليوم الأحد كسبب وجيه لدخول البلاد.

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