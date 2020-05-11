رئيس الوزراء يوجه بايجاد آلية تتضمن انجاز معاملات المتقاعدين بشكل سريع

2020/05/11 | 05:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإيجاد آلية تتضمن انجاز معاملات المتقاعدين بشكل سريع.وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «رئيس مجلس الوزراء زار دائرة التقاعد الوطنية، حيث تفقد بدء عملية صرف رواتب المتقاعدين، واطلع على سير العمل هناك والمشكلات التي تعرقل نيل المتقاعدين مستحقاتهم».وأكد الكاظمي بحسب البيان، «حرص الحكومة الجديدة على رعاية شرائح المجتمع وفي مقدمتها المتقاعدون»، مشدداً على «أهمية العمل من أجل ايجاد الطريق الأسهل أمام المواطن للوصول إلى حقوقه».وأشار البيان، إلى أن «الكاظمي التقى عدداً من المواطنين في دائرة التقاعد ووجه بإيجاد آلية تضمن إنجاز سريع لمعاملات المتقاعدين».وأشار الكاظمي إلى» أهمية إجراء عملية تنسيق بين مديرية التقاعد ووزارة الاتصالات لاستثمار مكاتب البريد المنتشرة في العراق لأغراض تسهيل ايصال المرتبات للمتقاعدين وتسهيل معاملاتهم.

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