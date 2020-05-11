السعودية توقف بدل غلاء المعيشة وتضاعف ضريبة القيمة المضافة

2020/05/11 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول عشرات المغردين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "سحل مواطن مصري في السعودية" بعد دعوته إلى التظاهر أمام سفارة بلاده في جدة للضغط عليها من أجل تسريع إجراءات إعادته إلى مصر وسط تفشي كورونا.المغرد السعودي المعارض تركي الشلهوب نشر الفيديو في تغريدة عبر حسابه الرسمي، منتقدا "الطريقة المهينة" التي جرى بها اعتقال المواطن المصري، وقال إن الأخير تم تحويله إلى النيابة العامة لمحاكمته بعد مطالبته بالاحتجاج أمام سفارة بلاده في المملكة.

#سحل_مصري_في_السعوديه بطريقة مهينة جدًا أثناء اعتقاله، وتم تحويله إلى النيابة العامة لمحاكمته، فقط لأنه طالب بإجلائه إلى بلده أو الاحتجاج أما سفارة بلاده في المملكة !!!لا أخلاق ولا مروءة !! pic.twitter.com/7Rzu2EspMR— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 9, 2020

ويظهر في الفيديو شخص مقيد اليدين يتم سحبه من قدميه دون أن تظهر هوية من يقوم بسحبه.



وخلال ذلك يسمع صراخ الرجل.

ونشر مغردون مقطع فيديو آخر قالوا إنه للمواطن المصري وهو يدعو المقيمين من أبناء بلده إلى التظاهر أمام قنصلية مصر في جدة، مشيرا إلى القيام بذات الشيء الذي قام به مصريون في الكويت عندما تظاهروا أمام سفارة بلادهم من أجل ترحيلهم بسبب كورونا.

#سحل_مصري_في_السعوديهعلي قول المصريين:"اللي يختشوا ماتوا" pic.twitter.com/KZhGPeF5YH— Faisal Labban (@labbanf) May 9, 2020

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صدقية الفيديو الذي يتداوله المغردون.



ولم يصدر أي تعليق رسمي من المملكة العربية السعودية على ما يتداولونه.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#سحل_مصري_في _السعودية"، وندد مغردون بطريقة اعتقال المواطن المصري وطالبوا بمحاسبة الفاعلين.

وفي تعليقه على الحادثة، قال مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس في تصريح لصحيفة الوطن المصرية، إن الفيديو الذي يوضح اعتداء الشرطه السعودية على مواطن مصري "مفبرك وغير صحيح تماما" وإن القصد منه "إشعال الفتنة".

ولم يقدم عويس أي تفاصيل حول فبركة الفيديو، لكنه أكد تفاصيل الحادثة كما يتم تداولها على مواقع التواصل.

وأوضح "عويس" أن المقيم المصري حسام عادل جابر ماضي، ويعمل حلاق بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، خرج عبر فيديو على صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر "مخالف حسب إجراءات القانون السعودي سواء على المواطن أو المقيم." حسب تعبيره.

وأضاف أن قوات من الشرطة السعودية ألقت القبض على ماضي على الفور مع أحد زملائه وجار التحقيق معهما دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة السعودية، حسب تأكيده.

وأشار إلى أن القاهرة تتابع الوضع عبر السفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة.

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