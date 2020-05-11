رعايةٌ صحّية بلا حدود: كوبا والأممية الطبّية - بوناب كمال

2020/05/11 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوناب_كمال في خريف عام 2014؛ اجتاح وباء إيبولا القاتل غرب إفريقيا، ومع ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 20 ألف حالة وتسجيل أكثر من 8 آلاف وفاة، حذّر كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وَ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان منْ كارثة وشيكة، وناشدا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة، وشدّدا على الحاجة الماسة لتطوّع الأطباء والممرضين؛ و كانت أوّلُ دولة أبدتْ استجابة فورية وقدّمت الدعم ميدانيا ه ......





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