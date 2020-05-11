العالم بدون موسيقى ذنب لا يغتفر– قصة حياة بيرليوز - محمد زكريا توفيق

2020/05/11 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق " العالم بدون موسيقى، ذنب لا يغتفر".



نيتشةبدأت الحركة الرومانسية في الأدب والفن والموسيقى عام 1830م، عززتها روح الثورة الفرنسية.



بحث المبدعون عن موضوعات وأفكار جديدة.



أدباء وشعراء مثل: فيكتور هوجو، جوته، بيرون، شيلي، كان لهم تأثير هائل على مسيرة الأدب نحو الرومانسية."ديلاكروا" و"جيريكولت"، كان تأثيرهما في الفن الفرنسي الرومانسي.



أما شوبرت، شومان، شوبان، ليست، بيرليوز، فكانوا في مق ......





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