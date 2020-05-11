بديل اجتماعي في مواجهة كورونا ! - عادل احمد

2020/05/11 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد كشفت أوضاع فايروس كورونا بان السلطة الطائفية والمليشياتية في العراق لايهمها حياة ومعيشة الجماهير المحرومة، وخاصة بعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لعدم انتشار هذا الوباء القاتل، واولها تخصيص الميزانية المالية اللازمة والضرورية لهذه المسألة كما راينا في إجراءات بلدان الأخرى.



ان حجر الناس في البيوت وإعلان منع التجوال وايقاف العمل في المصانع والشركات وإقفال المحال التجارية والأسواق وأماكن العمل الاخرى، ......





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