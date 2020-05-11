كردستان العراق تمدد حظر التجوال لغاية 18 أيار الحالي

2020/05/11 | 07:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت وزارة داخلية حكومة كردستان العراق أمس الاحد، فترة حظر التجوال الى 18 من أيار/مايو الجاري....

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