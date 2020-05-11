العراق.. حركة البشائر تنفي وقوفها خلف التظاهرات

2020/05/11 | 07:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت حركة البشائر الشبابية، وقوفها خلف التظاهرات التي انطلقت امس الاحد في مناطق مختلفة بالعراق بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، م...

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