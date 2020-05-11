وزير الرياضة العراقي يؤكد تشكيل لجان جديدة لصياغة قانون الرياضة العام

2020/05/11 | 07:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال "في اول خطوة انتهجها بعد تسلمه حقيبة الشباب والرياضة"، الى تشكيل لجان مشتركة مع وزارات الثقافة والتربية...

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