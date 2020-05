"يعرضون حياتنا للخطر".. إحالة 12 مصريا للمحكمة بسبب إقامة "التراويح" على سطح المبنى

2020/05/11 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن أطباء في مصر هجوما حادا على أحد أعضاء مجلس الشعب المصري بعد اشتباكه مع زملاء لهم أثناء زيارته مستشفى حكومي كان يهدف من خلالها توضيح مدى سوء الوضع داخل المستشفى.وزار النائب إلهامي عجينة مستشفى شربين المركزي الحكومي بمحافظة الدقهلية السبت دخل المستشفى ومعه شخص يقوم بتصوير جولته، بدون ارتداء الكمامات الواقية أو القفازات.

وقال النائب للطاقم الطبي الذي كان أمامه إنه أتى بسبب شكاوى جاءته من مرضى بعدم الاعتناء بهم، ما دفع شخصا للتدخل وأشار إلى أن والده بالفعل لا يجد العناية الطبية الملائمة.

كما اشتكى أحد المرضى من عدم وجود جبس بالمستشفى وأن عليهم أن يشتروا الاحتياجات الطبية من خارج المستشفى، فعلق النائب بأنه "عندما يشتري المريض الجبس من الخارج فيكون المدير فاشلا لأنه لم يرفع احتياجاته لمديرية الصحة".

وكتب النائب تعليقا على الفيديو الذي تفاعل معه الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر على نطاق واسع "عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، ويطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته، وسيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر".

لكن نقابة الأطباء في الدقهلية نشرت فيديو آخر تظهر فيه مدى عدم احترام النائب للأطباء وتعامله بشكل سيء معهم وصراخه عليهم، ليرد أحد الأطباء عليه بالقول: "أنا طبيب ولي احترام ونحترم أي شخص يدخل المستشفى أيا كان لكن لن نسمح بإهانتنا".

وبعد احتدام الخلاف، قالت النقابة إنها سترسل مذكرة لرئيس مجلس النواب ولجنتي القيم والصحة بالمخالفات التي قام بها النائب أثناء جولته في المستشفى.

فيما رد النائب بفيديو آخر، يظهر فيه مدى عدم النظافة والإمكانيات المتندية في المستشفى.





في المقابل أهابت نقابة أطباء الدقهلية بالجميع "سواء مسؤولين أو نواب بالحفاظ على وحدة الصف ودعم الأطباء وكل مقدمى الخدمة الصحية والذين يبذلون كل الجهد فى حماية الوطن والمواطنين فى هذه الغمة".

وتدخلت النقابة العامة للأطباء لتعلن رفضها لما قام به عضو مجلس النواب "خلال اقتحامه لمستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها معه بهدف الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية وتكدير السلم العام".

وأضافت أنه أضحى واضحا للجميع من كم الإصابات والوفيات التي تلحق الطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذي يعملون فيه وظروف عمل صعبة تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى مع ضعف التقدير المادي لهم مقابل تضحياتهم بحياتهم لعلاج أبناء الوطن".

وأكدت نقابة أطباء مصر بأنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية "سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد عضو مجلس النواب أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب".

وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لتصرف لانائب في حين طالبه البعض بزيارة أقسام الشرطة للوقوف على الانتهاكات التي تحدث داخلها.

وطالب البعض برفع أجور الأطباء المتدنية وتوفير الحماية لهم.

