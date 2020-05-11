776 حالة وفاة خلال 24 ساعة في امريكا

2020/05/11 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأحد 776 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة.وارتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفاً و522.وتتّخذ بالتيمور شرق امريكا، مقرّاً، اذ ان هناك 1,329,072 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة […]

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