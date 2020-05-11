طائرات الشبح الروسية تحلق فوق القواعد الامريكية في العراق وسوريا دون ملاحظتها

2020/05/11 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة ( افيا برو) الروسية في تقرير لها أن طائرات الشبح الروسية من طراز سو 57 حلقت بشكل غير مرئي فوق عدة قواعد امريكية في العراق وسوريا دون ان تتم ملاحظتها .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” المقاتلة الروسية سو 57 من الجيل الخامس تمكنت من المرور فوق […]

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