تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في هونغ كونغ

2020/05/11 | 08:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ بمطاردة المتظاهرين في مراكز التسوق فيما دعا النشطاء المنادون بالديموقراطية إلى تجمعات خاطفة يوم عيد الأم للمطالبة بمزيد من الديموقراطية وباستقالة رئيسة السلطة التنفيذية.وكانت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شهدت سبعة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية العام الماضي، في تظاهرات شارك فيها الملايين وغالبا ما تخللتها […]

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