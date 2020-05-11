جنوب إفريقيا تتجاوز عتبة العشرة آلاف إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا

2020/05/11 | 08:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت جنوب إفريقيا عتبة العشرة آلاف إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 194 وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة في البلاد.وقال بيان للوزارة، ان “العدد الإجماليّ للحالات المؤكّدة بكوفيد-19 في جنوب إفريقيا يبلغ 10,015″، بزيادة 595 حالة عن اليوم السابق.وارتفع عدد الوفيّات إلى 194، أي بزيادة ثماني وفيّات عن الحصيلة السابقة، وبلغ عدد […]

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