2020/05/11 | 08:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطيخ الأحمر من الفواكه التي يتزايد الطلب عليها صيفاً ويلاقي إقبالاً من المزارعين

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