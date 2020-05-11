الازيرجاوي يشدد على ضرورة مناقلة بعض الأموال لمواجهة جائحة كورونا

2020/05/11 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاض شدد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي على ضرورة القيام بناقلة بعض المبالغ مابين الوزارات من اجل مواجهة جائحة كورونا، لافتا الى بعض المحافظات قامت بتدوير مبالغها الى 2020 بسبب عدم صرفها في موازنة 2019.وقال الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “معظم المشاريع الاستثمارية لم تكتمل في 2019 وتم تدوير مبالغها للعام […]

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