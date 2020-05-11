محافظ بابل يوجّه بإيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي

2020/05/11 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه محافظ بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الاثنين، بإيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي في المحافظة.

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