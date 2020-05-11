محافظ بابل يوجه بإيقاف العمل بنظام الفردي والزوجي

2020/05/11 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بابل

وجه محافظ بابل حسن منديل، الإثنين (11 أيار 2020)، بإيقاف العمل بنظام الفردي والزوجي في المحا...





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