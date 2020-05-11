نائب كردي يتهم الديمقراطي بالسعي لعزل العراق من خلال السيطرة على الخارجية

2020/05/11 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاثنين (11 ايار 2020)، من وجود خطة اعدها الحزب الديمقراطي الكردستاني لعزل العراق عن محيطه العربي والاقليمي والعالمي بترشيح شخصية ’’فاسدة’’ لوزارة الخارجية.

وقال شمس الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الديمقراطي الكردستاني لعب كثيراً بمقدرات البلد وافرغ ميزانيته عندما كان احد فاسديه وزيراً للمالية"، حسب تعبيره.

وأضاف، أن "الحزب يرغب الان باعادة الكرة في وزارة الخارجية واعداد مخطط لعزل العراق عن محيطه العربي والعالمي واحداث توتر في علاقاته مع غيره من البلدان من خلال ترشيح شخصية معروفة بفسادها لهذه الوزارة".

وبين عضو كتلة المستقبل انه "ليس هنالك مانع من ترشيح شخصية كردية مستقلة تتسم بالكفاءة والنزاهة والقدرة على ادارة ملف العراق الخارجي في مثل هذه الوضع الحساس من تاريخه،والحفاظ على علاقات العراق المتوازنة مع الجميع وابعاده عن سياسة المحاور".

وحذر شمس الدين من ان "الديمقراطي الكردستاني يختار شخصيات مثيرة للجدل ليجعلها في هكذا مناصب يمكن ان تؤثر على سمعة وعلاقات العراق ومكانته بين الدول الاخرى في المستقبل".

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