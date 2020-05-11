الطيران العراقي يقتل عدداً من الدواعش كانوا يرومون تنفيذ هجمات بالموصل

2020/05/11 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الموصل

اعلن لواء أنصار المرجعية، في الحشد الشعبي، الاثنين (11 ايار 2020)، مقتل عدداً من عناصر داعش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالموصل.

وقال اللواء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من لواء انصارالمرجعية نفذ طيران الجو ضربتين محكمتين في قرية الصكورات ووادي الثرثار".

وأضاف، أن "هذه الضربات أدت الى قتل جميع عناصر داعش وحرق عجلاتهم ودراجاتهم النارية في قرية الصكورات و وادي الثرثار التي كانت تنوي شن هجوم على قاطع الحضر جنوب غربي الموصل".

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الإثنين، بالعثور على جثتي مزارعين مقتولين في أطراف قضاء خانقين، التابع لمحافظة ديالى، بعد أن اقدم عناصر تنظيم داعش على اختطفاهما في وقت متأخر من يوم أمس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية عثر

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، أن شراء المناصب في الوزارة انتهى، فيما حذر من يفعل ذلك بـ "قطع يده".

وقال الغانمي في مقطع فيديو خلال اجتماعه بضباط الوزارة، "يجب ان تكون هناك قيمة للشرطي في الشارع وكذل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، قتل عنصرين من داعش شمال شرق ديالى.

وقالت المديرية في بيان، إن "القناصين التابعين لها قتلوا اثنين من ارهابيي داعش بعملية نوعية عبر كمين محكم في ناحية العظيم شمال ش

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