الزراعة النيابية: أيادٍ خفية تقف خلف عمليات حرق المحاصيل

2020/05/11 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس لجنة الزراعة النيابة منصور البعيجي، وجود أياد خفية تقف خلف حرق المحاصيل الزراعية في بعض المحافظات العراقية ، مبيناً أن الغاية من هذا الأمر هو تدمير إقتصاد العراق.وقال في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “حرق الاراضي الزراعية تقف خلفه جهات لضرب اقتصاد البلد خصوصا بعد ان شهدنا اكتفاء ذاتي لأغلب […]

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