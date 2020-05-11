محافظ بابل يوجه بإيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي

2020/05/11 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الاثنين، بإيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي في المحافظة.وقال السرياوي لوسائل اعلام حكومية وتابعته وكالة صدى “تم إيقاف العمل بنظام الفردي والزوجي والسماح لجميع المركبات بالحركة بحرية خارج أوقات حظر التجوال”.الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة، قررت امس الاحد، استمرار إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات، والعمل

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