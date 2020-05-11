2020/05/11 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة التونسية، الاثنين، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.ونشرت الوزارة في بيان لها اليوم، قائمة الولايات التونسية الخالية من الإصابات بكورونا، وهي جندوبة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر.وسجلت تونس، التي أعلنت عن أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تسجل صفر إصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تسجل صفر إصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).