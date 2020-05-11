2020/05/11 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلّ الإعلامية اللّبنانية ​رزان المغربي​ على شاشة MBC مصر من خلال برنامج “​إغلب السقا​”، عودة موفقة على جميع الأصعدة، فلقد أطلّت رزان على المشاهد مع بداية الشهر الفضيل بحماسة وروح مليئة بالتفاؤل والإصرار على الإبتسامة، رغم الأجواء المشحونة في منطقة الشرق الأوسط وإنهيار العالم مع تفشي فيروس كورونا، وإلتزام الناس بالحجر المنزلي.تملأ رزان المغربي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رزان المغربي تضبط إيقاع المسرح وتنقذ “إغلب السقا”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رزان المغربي تضبط إيقاع المسرح وتنقذ “إغلب السقا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).