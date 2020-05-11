إغلاق مدينة في الصين لديها تصنيف خاص بحالات الاصابة بكورونا

2020/05/11 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت الصين مدينة بأكملها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين سكانها، وذلك على الرغم من قرار بكين بدء فتح الأعمال.ورفعت السلطات مستوى التحذير في مدينة شولان القريية من كوريا الشمالية، من متوسط إلى عال، ما يجعلها المدينة الوحيدة في الصين التي تحمل ذلك التصنيف.وتسبب القرار في وقف المواصلات ووسائل النقل غير الضرورية، وإغلاق المحال […]

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