الطقس.. أجواء صافية ومشمسة يرافقها ارتفاع لدرجات الحرارة

2020/05/11 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي، الاثنين، تأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي قادم من البحر المتوسط. وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “من المتوقع تأثر البلاد ببداية تقدم مرتفع جوي سطحي ضعيف قادم من البحر المتوسط، تزامناً مع بداية اندفاع مرتفع جوي علوي دافئ في طبقات الجو العليا ذو امتدادات واسعة قادم […]

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