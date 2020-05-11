واتساب يستعد لطرح 5 مميزات جديدة

2020/05/11 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.ورصد تقرير نشره موقع “تايمز نيوز ناو” تفاصيل تلك الميزات الاستثنائية الجديدة، التي سيكون من أبرزها تقنية “الإغلاق المباح” وفقا لما ذكره الموقع.كما تتضمن تلك الميزات تقنيات جديدة تسهل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلا شاملا لاحتياجات

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