ما رسالة خامنئي من تغريدة

2020/05/11 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت البحرية الإيرانية التخفيف من حجم خسائر استهداف مدمرة إيرانية لأخرى خلال مناورة عسكرية، معلنة عن مقتل جندي فقط وإصابة عدد آخر وفقاً لوكالة فارس الرسمية.

وحتى أن بيان البحرية لم يذكر أي تفاصيل عن كيفية الوفاة أو الحادثة، مشيرا إلى أن الوفاة حدثت على متن سفينة الصواريخ كوناك.

ويأتي هذا التصريح تزامنا مع تعرض مدمرة إيرانية لنيران صديقة من بارجة عسكرية إيرانية، ما أدى الى سقوط عدد كبير من الجنود بين قتيل ومصاب.

من جهتها، أكدت صحيفة جيروزالم بوست أن العشرات من البحارة الإيرانيين لقوا مصرعهم بعد إطلاق صاروخ من إحدى المدمرات على أخرى عن طريق الخطأ، وأضافت أن الحادث وقع بالقرب من شواطئ عٌمان في الخليج العربي حيث تجري البحرية الإيرانية بانتظام تدريبات عسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى المدمرات أطلقت صاروخ C-802 على مدمرة كوناك التي دخلت البحرية الإيرانية في 2018، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

يأتي هذا الحادث في ظل التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني في أواخر أبريل الماضي أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة من أي عدوان في الخليج العربي، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف القوارب الإيرانية التي تقوم بمضايقة السفن الأميركية في الخليج.

كما قامت إيران خلال الأشهر الماضية باستهداف عدد من السفن التجارية في الخليج، بالإضافة إلى استهداف شركة أرامكوا السعودية، مما زاد من التواترات في المنطقة.

وهذا الخطأ الجسيم في إطلاق الصواريخ يأتي بعد أشهر من استهداف الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في مطلع يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متن طائرة وعددهم 176 راكبا.

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